- Presdintele american, Donald Trump, incantat de rezultatul alegerilor legislative israeliene, a apreciat miercuri ca victoria ”prietenului” sau Benjamin Netanyahu sporeste sansele pacii in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.”Eu cred ca avem o sansa mai buna sa izbutim, acum, ca Bibi a castigat”,…

- In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi nu recunoastem suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel dupa iunie 1967, incluzand Platoul Golan'', au subliniat ambasadorii celor cinci tari mentionate.''Noi nu le vom considera ca facand parte din teritoriul statului Israel'',…

- Manifestatii au avut loc marti in numeroase orase, in Siria, in semn de protest fata de recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii israeliene in partea ocupata si anexata a Platoului Golan, relateaza AFP potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura de teatru - Viorica Dancila: Nu am spus ca eu voi muta ambasada. Decizia finala e la Iohannis…

- Viorica Dancila a sustinut ca dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut direct, vineri, omologului sau roman, Viorica Dancila, sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si sa sustina acest punct de vedere in cadrul Uniunii Europene. In timp ce partea romana a dat publicitatii doar cateva fotografii de la intalnirea…