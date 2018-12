Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Presedintele american, Donald Trump, spera sa se inteleaga cu Rusia si China privind dezarmarea tarilor lor. Despre asta a scris liderul de la Casa Alba intr-o noua postare pe pagina sa de Twitter.

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- Administrația președintelui american Donald Trump este ingrijorata ca Rusia ar putea ajuta Iranul sa eludeze sancțiunile „petroliere” ale Washingtonului prin revanzarea petrolului iranian pe piața mondiala, scrie Financial Times. Se așteapta ca SUA sa reia sancțiunile impotriva exportului de petrol…