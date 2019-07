Donald Trump: "Rinichiul are un loc special în inimă"... ”Rinichiul are un loc foarte special in inima”, apreciaza Trump. El i-a laudat apasat pe specialisti miercuri, anuntand un plan guvernamental de lupta impotriva bolilor la rinichi.



”Ati muncit atat de dur la rinichi. Foarte special. Rinichiul are un loc foarte special in inima. Este un lucru incredibil”, a spus seful statului american.



Aceasta declaratie probabil ca ii nedumireste pe multi, dat fiind ca rinichiul nu este tocmai in inima, comenteaza cotidianul britanic, potrivit news.ro.



