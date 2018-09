Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit asupra ideii evocate miercuri, privind solutia "celor doua state" in conflictul israelo-palestinian, afirmand ca el ar accepta si un singur stat, daca partile sunt de acord.

- Presedintele american Donald Trump viseaza la o strangere de mana intre Israel si palestinieni pe peluza Casei Albe, dar, la 25 de ani de la acordurile de la Oslo, SUA au o pozitie subreda mai mult ca oricand pentru a juca rolul de mediator in acest conflict din Orientul Mijlociu, scrie miercuri intr-un…