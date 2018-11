Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, in condițiile in care rezultatele parțiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi, conform Mediafax.

- Zeci de milioane de americani au votat marti la alegeri legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un referendum privind politicile presedintelui Donald Trump, un politician republican.

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirma intr-un scurt mesaj pe Twitter ca noaptea alegerilor a fost un "succes fantastic", in contextul in care rezultatele de pana acum indica faptul ca republicanii pastreaza controlul asupra Senatului, dar ar putea pierde majoritatea in Camera Reprezentanților."Succes…

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu…

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l pe raposatul…