- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Trump doreste ca orice acord privind migratia sa includa finantarea ridicarii unui zid la frontiera cu Mexicul si inasprirea restrictiilor in materie de imigratie."Avem ceva in comun - vrem sa rezolvam aceasta situatie. Avem nevoie de acel zid. As fi vrut sa nu-l construim, dar avem nevoie…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi comunitatii internationale sa nu se vanda pentru „un pumn de dolari“ Statelor Unite, raspunzand astfel amenintarii presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care nu vor sprijini Washingtonul la ONU in problema…

- Asa ceva mai rar s-a intamplat in ultimul timp. Casa Alba a confirmat ca presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut o convorbire telefonica in cadrul careia liderul de la...

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Ai spune ca Dwayne “The Rock” Johnson n-are absolut nicio șansa sa devina președintele Statelor Unite, dar mai ții minte ca spuneai la fel și despre Donald Trump? Fostul wrestler devenit intre timp actor a lansat in ultimul timp mai multe zvonuri privind o posibila candidatura la Casa Alba in 2020,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor și va permite doctorilor sa dea publicitații detalii cu privire la starea sa de sanatate, in concordanța cu practica utilizata pana in prezent, informeaza joi CNN. Trump va fi examinat de…

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul înlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si înlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, în urmatoarele

- Un miliard de dolari. Este suma uriasa pe care a platit-o printul saudit Mutaib bin Abdullah, pentru a fi eliberat pe cautiune. Acesta este acuzat de corupție și spalare de bani, infractiuni pe care le-ar fi comis in timp ce era ministru al Garzii Nationale din Arabia Saudita.

- A primit bradul de Craciun la Casa Alba, un arbore imens adus special de familia Chapman din Wisconsin, caștigatorii licitației de anul acesta, cu doar cateva zile inainte de Ziua Recunoștinței, iar acum Melania Trump pare ca a terminat de decorat intreg interiorul reședinței sale și a președintelui…

- Militanții Statului Islamic ar fi cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, in varsta de 11 ani. Un susținator al gruparii teroriste ar fi trimis pe aplicația Telegram un mesaj in care cere uciderea lui Barron Trump, in varsta de 11 ani, relateaza AOL.com. Un militant al Statului Islamic…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Ieri, Melania Trump și fiul sau, Barron, au primit pentru prima data bradul de Craciun la Casa Alba, dand startul pregatirilor pentru sarbatorile de iarna la Washington. Este printre puținele evenimente in cadrul carora fiul cel mic al lui Trump, Barron (11), i se alatura mamei sale, așa ca primirea…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Congresul american a aprobat joi bugetul militar pentru 2018, prevazand cheltuieli de aproape 700 de miliarde de dolari pentru Pentagon, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump, transmite AFP.

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca…

- Doi fosti sefi ai serviciilor de informatii din SUA spun ca presedintele Donald Trump supune America unui risc de securitate, prin refuzul sau de a admite implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut. Liderul de la Casa Alba a provocat un val de critici dupa ce a spus ca il crede pe Vladimir Putin…

- In urma cu 365 de zile, Donald Trump șoca lumea invingand-o pe Hillary Clinton in cursa pentru Casa Alba. Și și-a petrecut ultimele 364 de zile amintindu-le tuturor de asta. Și cum ar fi putut sarbatori mai bine primul sau an decat cu un tweet in care se felicita singur pentru victorie. „Felicitari…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al natiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Casa Alba a anuntat ca Trump va prezenta o viziune…

- Mai multe acorduri, in diferite sectoare precum energie, automobile, aeronautica, industria agroalimentara si electronica, au fost semnate cu prilejul unei intalniri intre cei doi presedinti la Beijing. O serie de mari companii americane precum Caterpillar, General Electric, Honeywell sau…

- O americanca spune ca a fost concediata pentru ca i-a aratat degetul mijlociu lui Trump, in timp ce trecea cu bicicleta pe langa coloana oficiala a președintelui american, scrie CNN. Femeia care i-a aratat degetul cu degetul președintelui Donald Trump la sfarșitul lunii octombrie a dezvaluit presei…

- Dezvaluiri explozive la Casa Alba! Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus…

- Paul Manafort, fostul șef de campanie al lui Donald Trump, și fostul subaltern Rick Gates au fost plasați în arest preventiv la domiciliu. Un judecator federal a aprobat, luni seara, solicitarile procurorilor și a fixat o cauțiune de zece milioane de dolari pentru Paul Manafort si de…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat problema opioidelor o urgența de sanatate publica in cadrul unui anunț facut, la Casa Alba, scrie ABC News. Trump a declarat in repetate randuri ca opoidele reprezinta o problema naționala, iar prin declararea urgenței de sanatate publica, toate resursele…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a cheltuit 1,75 de milioane de dolari pentru noua mobila de la Casa Alba, potrivit unor documente obtinute de NBC.Cheltuielile includ achizitia de covoare (17.000 de dolari) si o masa pentru conferinte (12.800 de dolari) facute la comanda, dar si…

- Incident in Congresul american, unde un protestatar a aruncat cu steaguri ale Rusiei in Donald Trump. Barbatul, care a pretins ca ar fi jurnalist, a reușit sa se apropie la cațiva metri de liderul de la Casa Alba și a strigat „Trump inseamna tradare”. Ryan Clayton, care s-a dat drept reporter, a inceput…

- Fostul baschetbalist american Kobe Bryant "nu va merge" la Casa Alba daca președintele SUA, Donald Trump, îl invita, a afirmat el sâmbata, în timpul unei calatorii în Franța în legatura cu o

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Președintele SUA Donald Trump a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani, in condițiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marți de…

- Trump se clasa anul trecut pe locul 156 in acest top. Declinul averii locatarului Casei Albe este atribuit de revista ”unei piete imobiliare dure la New York, mai ales in cazul amplasamentelor de vanzare cu amanuntul, unui proces costisitor si unei campanii prezidentiale scumpe”. Trump…