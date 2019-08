Donald Trump relansează războiul comercial Președintele american a surprins intreaga lume cu un nou anunț privind suprataxarea vamala a noi produse importate din China in valoare de 300 miliarde de dolari. De data aceasta, spune presa americana, consumatorii americani vor fi afectați ca urmare a creșterii prețurilor. Anunțul facut de Donald Trump a venit exact in momentul in care tocmai s-a incheiat, la Shanghai, o noua runda de negocieri chino-americane vizand gasirea unei soluții pentru oprirea spiralei masurilor și a contramasurilor protecționiste luate de ambele parți. Un comunicat oficial preciza joi ca la Shanghai au avut loc convorbiri… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Apple nu va primi derogari de la tarife (...) pentru partile Mac Pro fabricate in China. Fabricati-le in SUA, fara tarife!', a cerut Trump intr-o postare pe Twitter. Potrivit unui raport recent al USTR, agentia guvernamentala responsabila pentru politici comerciale, Apple a declarat ca este…

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca, in timpul intalnirii sale cu președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul G20 de la Osaka a fost mult mai in regula decat se aștepta, dar "nu se grabeste'' sa incheie o ințelegere comerciala, potrivit Reuters."Nu ma grabesc, dar lucrurile arata…

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca nu exista „nicio ciocnire” a civilizatiilor si orice idee de superioritate rasiala este „gresita”. Remarca acestuia a venit dupa ce luna trecuta o responsabila a Departamentului de Stat american, Kiron Skinner a descris rivalitatea dintre SUA și…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat miercuri ca este "foarte multumit" de cresterea taxelor vamale impuse Chinei, in ajunul unei noi serii de negocieri comerciale americano-chineze prevazute joi si vineri la Washington, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Motivul pentru care China incearca…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…