Donald Trump reia atacurile la adresa lui Nancy Pelosi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre "Starea Uniunii" va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial. Nancy Pelosi l-a invitat…

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza Reuters, conform…

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte în data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amânat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre „Starea natiunii” va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial, relateaza Reuters.

- Președintele SUA Donald Trump a facut gestul fara precedent de a anula deplasarea în strainatate a presedintei democrate a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, în contextul blocajului bugetar generat de cearta pe finanțarea zidului de la granița de sud.

- Președintele american Donald Trump i-a anulat presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, un turneu in Belgia, Egipt și Afganistan in contextul blocajului bugetar, in contextul blocajului federal care a intrat in a 27-a zi, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a parasit miercuri discuțiile cu liderii Congresului privind finanțarea unui zid de frontiera cu Mexic și a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…