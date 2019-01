Donald Trump a demintit luni acuzatii formulate de cotidianul The New York Times (NYT) cu privire la ”ancheta rusa” si cu privire la intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin si a insistat ca nu a lucrat niciodata pentru Rusia, relateaza Reuters.



”Nu am lucrat niciodata pentru Rusia”, le-a spus el unor jurnalisti la Casa Alba, inainte sa plece in New Orleans. El a dezmintit totodata ca ar fi confiscat - cu scopul de a le pastra secrete - note ale interpretului sau, in urma uneii intalniri cu Putin, la Hamburg, in 2017, asa cum scrie cotidianul The Washington Post (WP).



