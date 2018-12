Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa fie dizolvata, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia in campania prezidentiala din 2016, potrivit Reuters.

- Muhammadu Buhari, președintele Nigeriei (foto: www.silverbirdtv.com) Generalul Muhammadu Buhari s-a nascut la 17 decembrie 1942 si este presedinte al Republicii Federale Nigeria din 2015. In luna mai 2018, dupa ce presedintele a fost primit la Casa Alba de Donald Trump, in cadrul unei vizite oficiale,…

- Omul de afaceri cunoscut ca bucatarul-șef al lui Vladimir Putin pentru activitatea sa de catering pentru Kremlin, Evgheni Prigojin, despre care se presupune ca a ajutat Rusia sa confiște parți din Ucraina, sa schimbe situația in razboiul sirian și ca s-a amestecat in alegerile prezidențiale din SUA…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre surpriza generala, pe miliardarul din New York la Casa Alba, democratii spera sa-si ia o revansa politica, cel putin partiala, inainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidentiale. Donald Trump a facut campanie pana in…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.