- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii cu putin mai mult de o luna in urma, a declarat joi ca in orasul columbian Cucuta, aflat la granita cu Venezuela, a sosit un avion cu noi ajutoare umanitare din partea SUA, transmite EFE. "In acest moment,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…