Stiri pe aceeasi tema

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…

- Președintele american, Donald Trump, va avea o intrevedere cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o zi dupa anunțul privind anchetarea acestuia de catre Camera Reprezentanților, conform site-ului cotidianului The Guardian.Intalnirea dintre președintele american și omologul sau ucrainean,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Cei doi posibili rivali in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, Joe Biden si Donald Trump, s-au atacat din nou sambata in legatura cu un caz controversat dezvaluit de un misterios avertizor de integritate asupra relatiilor lor cu Ucraina, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni pentru prima data cu omologul sau american Donald Trump saptamana viitoare cu prilejul unei calatorii in SUA, unul dintre principalii sustinatori occidentali ai Ucrainei, a anuntat vineri Kievul, relateaza AFP. Intalnirea ar urma sa aiba loc in…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in comisiile pentru Afaceri judiciare și pentru Serviciile de informații ale Camerei Reprezentanților ca raportul sau privind ingerința rusa in prezidențialele din 2016 nu l-a exonerat in totalitate de raspundere pe Donald Trump, in special de suspiciunea…