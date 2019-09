Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va face public un raport cu privire la situatia sa financiara inaintea viitorului scrutin pentru Casa Alba, care va avea loc la 3 noiembrie 2020, transmite Xinhua. 'La un moment dat inainte de alegeri, o sa fac public un raport financiar despre…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins luni acuzatiile democratilor privind cazarea vicepresedintelui Mike Pence la clubul de golf Trump International din Irlanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres."Nu am avut nimic de-a face cu decizia marelui nostru @VP Mike Pence de a-si…

- 'Sunt aici pentru a va spune ca intru in cursa', a declarat duminica Sanford la Fox News, adaugand ca-si va lansa oficial candidatura pentru nominalizarea partidului la alegerile pentru Casa Alba din 2020 in Carolina de Sud mai tarziu saptamana viitoare. Sandford devine al treilea republican care…

- Democratii au anuntat vineri deschiderea unei anchete parlamentare asupra alegerii vicepresedintelui american, Mike Pence, de a se caza intr-un club de golf care ii apartine lui Donald Trump cu prilejul unei vizite oficiale in Irlanda, transmite AFP. Trump International Golf Links & Hotel…

- Presedintele Donald Trump s-a exprimat categoric, negand ca i-ar fi sugerat lui Mike Pence sa aleaga unul din hotelurile sale in deplasarea oficiala intreprinsa de vicepresedintele SUA in Irlanda, in pofida versiunilor contradictorii ale intamplarii care a starnit controverse, transmite AFP.…

- Vicepresedintele american Mike Pence si-a atras critici din partea democratilor pentru faptul ca, desi s-a intalnit marti cu oficialii irlandezi la Dublin, s-a cazat la un hotel aflat in proprietatea lui Donald Trump, la aproape 300 km de capitala, la indemnul presedintelui, transmite Reuters potrivit…

- "Este dorinta clara si fara echivoc a presedintelui Trump de a veni in vizita la Varsovia ... pana la sfarsitul acestui an, pentru a realiza in totalitate programul vizitei planificate pentru 2 septembrie", a declarat Krzysztof Szczerski citat de agentia de presa poloneza. Partea poloneza…

- Includerea Romaniei in programul Visa Waver tine in primul rand de rata de refuz a vizelor pentru cetatenii romani, care in prezent e de 10% si ar trebui sa coboare pana la 2%. Dupa intalnirea cu Klaus Iohannis, presedintele SUA va face lobby pentru Romania, insa decizia apartine Congresului american,…