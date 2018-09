Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, vrea o noua intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru accelerarea procesului denuclearizarii, afirma presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, citat de cotidianul The Washington Post.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de Nord, precizeaza pe site-ul sau ca a fost informata pe 13 august ca 'toate cererile de viza in curs au fost inghetate', fara a-i fi fost indicat un motiv. Agentia chineza mentioneaza totusi ca i s-a precizat ca masura…

- Casa Alba s-a aratat optimista joi asupra negocierilor cu Coreea de Nord in vederea unei denuclearizari a peninsulei coreene, precizand totusi ca nu este prevazut "pentru moment" un summit intre Donald Trump si Kim Jong Un, la aproape doua luni de la intalnirea celor doi, din Singapore, transmite AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ce reprezinta continuarea discutiilor avute recent cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, a anuntat joi Casa Alba, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. "Corespondenta in desfasurare…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune. "Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Oficiali de rang inalt de la Washington citati de site-ul Axios.com au exprimat optimism in legatura…