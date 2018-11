Presedintele american Donald Trump este "profund preocupat" de capturarea de catre Garda de coasta rusa a trei nave militare ucrainene, a anuntat miercuri Casa Alba, citata de AFP.



In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "cei doi lideri si-au impartasit puternica preocupare fata de acest eveniment", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders.



Presedintele Trump a amenintat deja marti ca va anula intalnirea bilaterala prevazuta cu omologul rus Vladimir Putin la reuniunea G20 in Argentina, in plina escaladare…