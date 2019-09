Donald Trump, procedură de impeachment. Iulian Chifu, analiză în plin scandal. Avantaj pentru liderul SUA „Principiul general e ca nimeni nu e mai presus de lege, chiar și președintele este responsabi și poate fi tras la raspundere. Procedura de impeachment are mai multe componente. De aceasta data provocarea ei este data de aceasta informație scursa de la nivelul serviciilor de informațiilor catre inspectorul directoratului național de intellingence și care anunța ca exista numeroase presiuni asupra președintelui ucrainean in discuții directe, inclusiv constrangerea cu blocarea ajutorului militar la adresa președintelui Zelinski pentru a produce o acuzație și niște acte ca sa-l ajute pe Donald… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

