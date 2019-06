Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…