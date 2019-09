Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat marti, la ONU, indemnul la alegeri anticipate, dupa ce Curtea Suprema britanica a stabilita ca decizia sa de a suspenda Parlamentul odata cu apropierea Brexitului este „ilegala“, relateaza AFP.

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative la asa-numita ''plasa de siguranta'' privind frontiera irlandeza. Londra respinge solutia "plasa de siguranta"("backstop"), inevitabila,…

- Uniunea Europeana (UE) nu a primit nicio propunere ”realista” de la Londra in vederea iesirii din impasul Brexitului, a declarat lunii premierul irlandez Leo Varadkar, care l-a primit pe omologul sau britanic Boris Johnson, care incepe saptamana aceasta o noua infruntare in forta cu Parlamentul, relateaza…

- ​​Legea care împiedica ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord a fost adoptata vineri și de Camera Lorzilor, în aceeași varianta cu cea din Camera Comunelor, ceea ce înseamna ca va deveni efectiva odata cu primirea avizului regal, cel mai probabil luni, scrie The Guardian. Astfel,…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut convocarea alegerilor anticipate pentru data de 15 octombrie daca, asa cum este de asteptat, parlamentul de la Londra va adopta legea care-l va impiedica pe seful executivului sa decida un Brexit fara acord, relateaza agentiile Reuters si DPA, potrivit Agerpres.Actul…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…