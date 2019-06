Donald Trump, preşedinte pentru eternitate? Donald Trump, presedinte pe viata, chiar mai mult? Miliardarul newyorkez a glumit din nou vineri, publicand pe Twitter un montaj video enigmatic, asupra posibilitatii de a-l vedea la Casa Alba cu mult dupa incheierea celui de-al doilea mandat, relateaza AFP. In acest montaj video apare o coperta a revistei Time din octombrie 2018 pe care se aliniaza afisele de campanie in culorile republicanului. Trump 2024, Trump 2028, Trump 2032. Si tot asa pana la Trump 2048. Contorul accelereaza atunci brusc, sub privirea intrebatoare a presedintelui, pentru a nota trecerea secolelor si mileniilor si se incheie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

