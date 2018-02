Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Zeci de mii de soldati chinezi au fost trimisi intr-o misiune speciala la ordinul presedintelui chinez Xi Jinping. Impotriva desertificarii si poluarii, ei vor planta, intr-un singur an, cea mai mare padure artificiala din lume. In timp ce in Romania drujbele si joagarele nu se mai opresc. Va deveni…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Peste un miliard de dolari va fi necesar in acest an pentru lupta impotriva foamei la nivel mondial. Potrivit Organizatiei Natiunilor Unite, banii vor fi oferiti nevoiașilor din 26 de tari ale lumii, printre care cei din Yemen, Sudanul de Sud, Siria si Somalia.

- Atacurile DDoS realizate accidental de autorii de mesaje spam, sabotajul politic și incercarea deținatorilor de botnet-uri DDoS de a face bani din Bitcoin – acestea se numara printre tendințele analizate in raportul Kaspersky Lab pentru cel de-al patrulea trimestru din 2017, realizat pe baza datelor…

- Esmond Bradley Martin, in varsta de 75 de ani, unul dintre investigatorii de top in lumea mafiei fildeșului, a fost gasit mort, duminica, in locuința sa din Nairobi, capitala Kenyei. Cadavrul lui Martin prezenta in zona gatului urma unui lovituri de cuțit, transmite BBC, citat de digi24.ro Fostul reprezentant…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS) a anuntat luni ridicarea interdictiei de acces pe teritoriul american pentru refugiatii din 11 tari, informeaza AFP. Comunicatul DHS nu precizeaza care sunt tarile vizate, dar potrivit indicatiilor organizatiilor care se ocupa…

- Chiar daca aproape 20% din viitorul guvern PSD (adica cinci din cei 28 de membri ai Guvernului) se va ocupa de relatiile externe, prioritatea regimului Dragnea e una singura: includerea, de facto, in „Uniunea EuroAsiatica”. Directia este clara: spre un regim politic de tipul celui de la Moscova si…

- Reacția lui Vladimir Putin despre lista oligarhilor intocmita de Trezoreria SUA. Președintele rus a spus, in mod ironic, ca este „ofensator” faptul ca nu se afla pe lista intocmita de Statele Unite cu personalitați ruse care ar putea fi sancționate. Mai mult, Putin a calificat decizia ca fiind un „gest…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- UNICEF a denuntat joi ‘amploarea socanta’ a atacurilor carora le-au fost victime copiii in zonele de conflict din lume in anul 2017, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Intr-un nou raport, UNICEF denunta dispretul ‘flagrant’ aratat de atacatori fata de legile internationale menite sa-i protejeze pe…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Presedintele american Donald Trump va acuza China de ”agresiune economica”, atunci cand va prezenta luni strategia de securitate nationala, dand un semnal puternic ca a devenit frustrat de incapacitatea de a se folosi de relatia sa cu presedintele chinez Xi Jinping pentru a convinge aceasta tara…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in facut apel, joi, catre "un nou inceput" in relatii dintre Coreea de Sud si China si cooperarea mai buna a acestora in rezolvarea crizei nord-coreene, in cadrul unei intalniri la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Fostul presedinte american Barack Obama s-a intlnit la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si si-a exprimat speranta ca relatiile dintre cele doua tari sa se imbunatateasca, a anuntat joi televiziunea chineza, in contextul in care tensiunile cresc cu privire la Coreea de Nord, relateaza AFP.…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Lucrurile sunt pozitive, asa cum stiti, si daca aceasta pozitivitate continua le voi transmite saptamana viitoare cetatenilor libanezi, alaturi de presedintele Michel Aoun si presedintele Parlamentului, Nabih Berri, retragerea demisiei", a spus Hariri. Premierul Libanului cere ca toate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine. Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si regi…

- "Pentru a semna un tratat de pace intre tarile noastre, avem nevoie sa existe intelegere si incredere in randul populatiilor noastre", a afirmat Shinzo Abe. Vorbind despre posibila activitate comuna economica a Rusiei si Japoniei in insulele din Arhipelagul Kurile, premierul japonez a mentionat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anunțat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pâna duminica în vizita oficiala în capitala…