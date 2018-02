Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat vineri ca Israelul va trebui sa faca si el "compromisuri semnificative" pentru pacea cu palestinienii, chiar daca acestia l-au acuzat pe unul dintre emisarii sai in Orientul Mijlociu ca a renuntat la diplomatie pentru ceea ce ei considera a fi partinire…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca ''American First'' nu inseamna ''America singura'', dar avertizand in acelasi timp ca SUA ''nu vor mai inchide ochii''…

- Donald Trump i-a acuzat pe palestinieni ca nu respecta SUA, respingand incercarea administrației de a aduce pacea in regiune. Oficialii palestinieni au refuzat sa se intalneascu cu vicepreședintele american Mike Pence, dupa o disputa legata de recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a recules marti la Zidul Plângerii de la Ierusalim, loc sacru al iudaismului, la fel cum facuse si presedintele Donald Trump în timpul vizitei din mai 2017, relateaza AFP. Mike Pence, purtând o kippa neagra pe cap, s-a sprijinit…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Aceasta statie va fi construita in cartierul ebraic al Ierusalimului careia Israelul intentioneaza sa-i dea numele lui Donald Trump, amintind astfel decizia istorica, dar controversata, de a recunoaste orasul ca fiind capitala, rupand astfel un status quo (stare care a existat inainte).

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a respins vehement avertismentele omologului sau din SUA, Donald Trump, privind votul din Adunarea Generala ONU pe tema statutului Ierusalimului, liderul turc afirmând ca "vointa libera si democratica" nu poate

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe…

- Fatah, miscarea presedintelui Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas, a lansat sambata un apel la manifestatie in interiorul si in jurul Ierusalimului miercuri impotriva vizitei vicepresedintelui american, Mike Pence, asteptat in acea zi in Orasul Sfant, relateaza AFP. In acelasi timp,…

- Turcia a lansat o initiativa la ONU pentru a-l bloca pe presedintele american Donald Trump in demersul sau de recunoastere a Ierusalimului drept capitala Ierusalimului, transmite Reuters online.

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Israelul a anuntat, joi, inchiderea punctelor de frontiera cu Fasia Gaza, ca raspuns la atacurile cu rachete venite din regiune, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului israelian, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump. In…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi si liderul Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, se vor intalni, luni, la Cairo pentru a discuta despre decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) ar dori sa vada ambasadele straine din Israel mutate la Ierusalim, a declarat liderul sau Heniz-Christian Strache, care este de asteptat sa devina vicecancelar al viitorului guvern de la Viena, informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. Cu…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, vineri, de jurnalisti, cum comenteaza decizia presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, seful diplomatiei romane spunand ca, in opinia sa, decizia SUA este un element incurajator.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca presedintele american Donald Trump "a intrat pentru totdeauna in istoria" Ierusalimului prin faptul ca l-a recunoscut drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Presedintele Trump a intrat pentru totdeauna in istoria capitalei noastre.…

- Liderul gruparii Hamas a cerut o noua revolta împotriva Israelului, dupa decizia luata de Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala statului evreu. ”Ar trebui sa chemam la și sa lansam o intifada, în fața amenințarii zioniste” a spus Ismail Haniyeh, într-un…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, iși va anunța miercuri așteptata decizie asupra recunoașterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului și a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Sarah Sanders…

- O recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administratia presedintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul si violenta, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni si palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Potrivit ”The Independent”, Donald Trump ar urma sa decida miercuri ca Ierusalimul sa fie capitala Israelului. Publicația citata scrie ca aceasta decizia ar urma sa complice pacea din Orientul Mijlociu. Palestinieni revendica cel puțin o parte din Ierusalim. Națiunile Unite considera anexarea…

- Seria de 42 de imagini, publicate in ziarul Rodong Sinmun , arata o racheta cu varful rotunjit și dimensiuni mari, pentru al carei transfer a fost dezvoltata o platforma mobila de lansare calificata de Kim Jong-Un ca "impecabila", conform relatarii publicației citate . Fotografiile difuzate joi…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- “Imigranti”: ce inseamna in 2017 In SUA, tara tuturor posibilitatilor, categoria de “imigrant” a capatat, de-a lungul timpului, diverse conotatii, odata cu perspectiva legislativa pe care fiecare guvern american a ales sa o urmareasca. In luna august, Donald Trump a anuntat schimbarile pe care legile…