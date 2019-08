Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un vot in Senatul francez privind instituirea unei taxe pe cifra de afaceri a giganților IT – vizand inainte de toate firme americane – Donald Trump a anunțat ca are in vedere masuri de retorsiune impotriva Franței, vinurile situandu-se prioritar intre produsele de proveniența franceza importate…

- Aproape un utilizator din cinci de pe Twitter (19%) urmareste contul oficial al presedintelui Donald Tump, care are aproape 62 de milioane de abonati pe reteaua de socializare, potrivit unei anchete publicate luni de Pew Research Center, relateaza AFP. Sondajul arata ca peste jumatate…

- Președintele american Donald Trump a surprins la summit-ul G20 de la Osaka cand a relaxat interdicțiile pentru companiile americane care au afaceri cu Huawei. Prin aceasta schimbare, companii precum Google și Qualcomm pot derula afaceri cu Huawei la fel ca și pana acum, fara o aprobare prealabila din…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- "Accentul va fi pus pe relansarea relatiilor bilaterale", a declarat joi pentru presa un purtator de cuvant al diplomatiei pakistaneze, Mohammad Faisal. Vizita va fi urmarea unei invitatii din partea lui Trump", a precizat el. Aceasta va fi prima vizita la Casa Alba a lui Khan, fost campion la cricket,…

- Ozzy si Sharon Osbourne l-au acuzat pe presedintele Donald Trump ca a folosit cantecul "Crazy Train" intr-un videoclip publicat pe contul sau de Twitter in care ii tachina pe candidatii democrati inscrisi pentru alegerile din 2020, potrivit Variety, scrie news.ro.Videoclipul pe care Trump…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni seara, ca Benjamin Netanyahu va reusi sa formeze o noua coalitie guvernamentala in Israel, relateaza site-ul Axios.com."Sper ca lucrurile se vor rezolva cu formarea coalitiei guvernamentale in Israel, pentru ca eu si Bibi sa putem continua…