Donald Trump o va numi pe Heather Nauert Ambasador al Statelor Unite la ONU -surse

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in funcția de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granița Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza site-ul publicației New York Times și agenția Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani, relateaza site-ul publicatiei New York Times si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca ia in considerare numirea Dinei Powell in functia de ambasador al Statelor Unite la Natiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand si zvonul conform caruia va oferi functia fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a scris, pe Twitter, ca Apple Inc. ar trebui sa-si mute productia din China in Statelor Unite, daca doreste sa evite noile taxe impuse importurilor de produse chinezesti, transmite Reuters.