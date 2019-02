Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a numit-o vineri pe diplomata Kelly Knight Craft in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU pentru a o inlocui pe Nikki Haley, dupa anuntul neasteptat al retragerii fostei purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert, relateaza AFP. Kelly Knight…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze…

- Heather Nauert, nominalizarea președintelui american pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la ONU, și-a retras candidatura citând motive personale, au transmis sâmbata reprezentanții Departamentului de Stat din SUA, relateaza BBC și Reuters, citeaza Mediafax.Nauert a fost purtator…

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele s-a…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit oficial in fruntea Agentiei pentru protectia mediului (EPA) pe Andrew Wheeler, fost lobbyist al combustibililor fosili, care beneficiaza de sustinerea industriei energetice, relateaza AFP, Reuters si EFE. Wheeler, a carui numire mai trebuie confirmata de…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au avut miercuri o convorbire telefonica privind problema migratiei, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Cei doi lideri au discutat posibilitatea crearii unui program comun pentru dezvoltare si creare…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca o nominalizeaza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert in functia de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza The Associated Press.Locatarul Casei Albe o prezinta pe Nauert presei drept ”foarte talentata” si ”foarte…

