Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a obtine plecarea acestora, relateaza AFP si Reuters, citate de news.ro.



”Noi suntem cu voi 100%”, a declarat el in prezenta jurnalistei, in varsta de 26 de ani. ”Rusia trebuie sa plece”, a declarat presedintele Statelor Unite, adresandu-se presei, in Biroul Oval, in prezenta lui Fabiana Rosales.



Aproximativ…