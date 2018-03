Stiri pe aceeasi tema

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- Asistentul personal al presedintelui Donald Trump, John McEntee, a fost concediat si dat afara din Casa Alba, saptamana trecuta, dupa ce i-a fost refuzata autorizatia de acces din motive de securitate bazate pe probleme financiare, potrivit Wall Street Journal. Oameni din apropierea lui…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta, in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller.

- Dupa mai multe zile de intense speculatii, Trump a semnat, la Casa Alba, documentele controversate care marcheaza o schimbare protectionista clara, noteaza AFP, la 13 luni de la preluarea puterii. Aceste taxe, de 25% pe importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, vor intra in…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe.SURPRIZA: Unde a 'disparut' Traian Basescu in plin scandal al revocarii sefei DNA (surse) El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui…

- Ieri, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost gazdele pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara Netanyahu, care se aflau intr-o vizita oficiala la Casa Alba. foto: Getty Images Incercanata și ingandurata Au aparut noi fotografii cu cuplul prezidențial…

- FBI investigheaza una dintre afacerile internationale in care este implicata Ivanka Trump, conform informatiilor CNN, care citeaza doua surse.Oficialii FBI cerceteaza negocierile si finantarea privind Trump International Hotel si Trump Tower din Vancouver, conform unui oficial american si…

- FBI cerceteaza finantarea privind Trump International Hotel si Trump Tower din Vancouver, in care este implicata Ivanka Trump, fiica presedintelui american. Informatia a fost confirmata pentru CNN de un oficial american si un fost oficial.

- Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP. Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat…

- Președintele american Donald Trump l-a desemnat pe Brad Parscale, fostul director pe digital al campaniei sale din 2016, drept șef al campaniei pentru prezidențiale din 2020. Informația a fost confirmata de catre AFP. Casa Alba a sugerat de mai mult timp ca Trump ar dori sa fie reales in 2020. MAI MULT,…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Ivanka Trump, in Coreea de Sud in vederea participarii la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna"Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, sa incurajam Team USA si sa ne reafirmam angajamentul puternic si durabil in favoarea locuitorilor…

- Fiica si consiliera presedintelui american, Ivanka Trump, a sosit vineri in Coreea de Sud, sa asiste duminica la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza AFP, conform news.ro.”Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Un pretendent republican la Casa Alba infrant, Mitt Romney si-a anuntat vineri candidatura la Senat, in noiembrie, lansandu-si astfel intoarcerea pe scena politica nationala, printr-un mesaj sfidator la adresa lui Donald Trump, oaia sa neagra, scrie AFP.

- Donald Trump si-a atras critici dure din partea Autoritatii Palestiniene in urma deciziei din decembrie 2017 de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.Insa presedintele SUA pare sa incerce acum sa isi nuanteze pozitia. "Cred ca statutul Ierusalimului a fost un punct foarte…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Dupa un an de presedintie Donald Trump, prima doamna Melania Trump este in prezent cea mai populara persoana din familie, a relevat vineri un nou sondaj de opinie Economist/YouGov, citat de DPA. Ea este mai populara decat sotul sau, dar si decat fiica lui Trump, Ivanka, anunta Agerpres.Citește…

- Ea este mai populara decat sotul sau, dar si decat fiica lui Trump, Ivanka. Conform sondajului, realizat pe un esantion de 1.500 de persoane, 48% dintre cei intervievati au exprimat o opinie favorabila fata de Melania Trump, in timp ce 33% au spus ca au o parere nefavorabila. Potrivit sondajului,…

- Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal. In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele…

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Vizita medicala pe care Donald Trump urmeaza sa o efectueze la sfarsitul acestei saptamani nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a informat Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui american se intreaba in mod deschis cu privire ...

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Cel mai vechi copac din curtea Casei Albe, o magnolie, sadita la mijlocul secolului 19 de presedintele Andrew Jackson, va fi taiata, a decis sotiei presedintelui SUA, Melania Trump, informeaza postul de televiziune Fox News. Operatiunea este programata pentru aceasta saptamana, in timp ce Donald Trump…

- ''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.