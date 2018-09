Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul de activitati periculoase in Orientul Mijlociu si a condamnat din nou Acordul nuclear. "Iranul are o agenda criminala. Liderii iranieni nu isi respecta vecinii, nu respecta frontierele si drepturile suverane ale natiunilor", a acuzat Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat Guvernului Spaniei sa construiasca un zid in zona Saharei pentru a opri valul de imigranti care ajung in Europa, a declarat ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, relateaza The Guardian si EUObserver.com.

- Presedintele american, Donald Trump, a descris Uniunea Europeana ca fiind unul dintre cei mai mari „dusmani” ai sai intr-un interviu acordat inaintea summit-ului cu presedintele rus, Vladimir Putin, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat, intr-un interviu televizat, care este „cel mai…