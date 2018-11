Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.Vezi și: DEZVALUIRILE care cutremura politica din SUA - Trump a vrut sa ordone…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vrut sa ordone Departamentului Justitiei sa-i ancheteze pe doi dintre oponentii sai politici, democrata Hillary Clinton si fostul director FBI, James Comey, insa a fost refuzat de Consilierul juridic de la Casa Alba, relateaza cotidianul The New York Times.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre sanctiunile impuse de Statele Unite Iranului in cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei, au anuntat marti agentiile de presa ruse, care l-au citat pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Dmitri Peskov a afirmat de…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat "in extremis" in cursul noptii trecute, numindu-l "cel mai important" din istoria Statelor Unite. "Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra…

- Donald Trump a incercat joi sa disipeze impresia puternica a unei presedintii disfunctionale in care se succed plecari intr-un ritm neinfranat, pe fondul unor evolutii judiciare pline de amenintari, relateaza AFP.”Fake News (...) adora sa vobeasca despre haos la Casa Alba, desi stiu bine ca…