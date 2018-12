Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca o nominalizeaza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert in functia de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza The Associated Press.Locatarul Casei Albe o prezinta pe Nauert presei drept ”foarte talentata” si ”foarte…

- Președintele SUA, Donald Trump, a propus-o vineri pe Heather Nauert in funcția de ambasadoare SUA la ONU, in locul lui Nikki Haley, iar pe William Barr, un respectat jurist republican, ministru al Justiției, in locul lui Jeff Sessions, relateaza AFP.

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Cei mai norocoși curcani din Statele Unite nu vor ajunge anul acesta pe masa, de Ziua Recunoștinței, deoarece au fost grațiați de președintele Donald Trump. Mazare și Morcov, așa cum au fost botezați, au fost cazați intr-un hotel de lux din Washington D.C, inainte de a ajunge la Casa Alba. Inaripatele…

- Din 1934 incoace, alegatorii americani tind sa limiteze, la alegerile de la jumatatea mandatului, numarul celor care reprezinta partidul prezidential in Congres. Uneori este un fel de auto-corectie, alegatorii dorind sa se asigure ca puterea executiva si cea legislativa nu sunt controlate de un singur…

- Dina Powell, fost adjunct al consilierului pentru securitate nationala, fusese vazuta drept o favorita a Casei Albe pentru postul de ambasador al SUA la ONU. Nikki Haley a anuntat marti ca va renunta la aceasta functie pana la finalul anului, demisie acceptata de presedintele Trump. Care sunt…

- Pretedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a discutat cu directoarea Goldman Sachs Dina Powell, o fosta consiliera a sa, despre o eventuale nominalizare la succesiunea lui Nikki Haley in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Trump…

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ”Fort Trump”, oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza “foarte serios”, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…