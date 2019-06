Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor permite Iranului sa se doteze cu arme atomice, a declarat sambata presedintele Donald Trump, subliniind ca, daca Teheranul accepta aceasta conditie, el va fi "cel mai bun prieten", relateaza MEDIAFAX."Nu vom permite Iranului sa se doteze cu arme nucleare; cand vor accepta…

- Armata iraniana a avertizat sambata Statele Unite ca cel mai mic atac asupra teritoriului sau ar avea consecinte devastatoare pentru interesele americane din regiune, informeaza AFP, citata de Agerpres. Avertismentul vine dupa ce Donald Trump a confirmat ca erau planuite mai multe atacuri impotriva…

- Donald Trump a confirmat in doua mesaje pe Twitter ca a fost la un pas de a lansa un atac asupra Iranului, ca raspuns dupa ce Teheranul a doborat o drona americana. Președintele american a afirmat ca forțele americane erau gata de asalt, moment in care a intrebat cați oameni vor muri. „150 de oameni,…

- Președintele american Donald Trump ar fi aprobat inițial lansarea rachetelor militare in Iran, ca raspuns la faptul ca Teheranul a doborat o drona americana, insa a retras comanda in ultimul minut. UPDATE 12.10: Iranul a fost avertizat de președintele american Donald Trump asupra unui atac iminent,…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Președintele american Donald Trump ar fi aprobat inițial lansarea rachetelor militare in Iran, ca raspuns la faptul ca Teheranul a doborat o drona americana, insa a retras comanda in ultimul minut, scrie The Guardian .

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat joi disponibilitatea de a purta negocieri cu liderii Iranului, in contextul tensiunilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Associated Press potrivit mediafax"Daca liderii iranieni vor sa discute, eu sunt disponibil", a declarat Donald…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters,…