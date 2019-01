Donald Trump nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos. Guvernul SUA este blocat de "shutdown" politic

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a anulat joi deplasarea planificata in cursul acestei luni pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos in Elvetia, pe fondul continuarii paraliziei partiale guvernamentale, asa-numitul "shutdown", in Statele Unite. "Din cauza intransigentei democratilor…

- Vicepresedintele chinez Wang Qishan a facut apel la dialog si consultari pentru relatii normale si stabile intre China si Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit media locale, relateaza joi agentia Reuters. Qishan a afirmat ca cele doua tari ar trebui sa respecte fiecare suveranitatea celeilalte,…

- 'Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam bine spre un acord', a scris miliardarul republican pe Twitter. 'Daca va fi obtinut, va fi unul comprehensiv si va acoperi toate subiectele, domeniile si punctele de disputa. Facem mari progrese', a insistat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters. Numirea lui Arthur B. Culvahouse, avocat…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…