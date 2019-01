Stiri pe aceeasi tema

- Acesti migranti s-au adunat luni in jurul orei 20.00 (4.00 GMT marti) in zona Playas de Tijuana, pe coasta Pacificului, pentru a incerca sa treaca pe teritoriul SUA in ciuda prezentei numeroase a garzilor de frontiera de cealalta parte a gardului metalic ce marcheaza granita in aceasta zona.In…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Sute de migranți care au plecat acum o luna din Honduras au ajuns miercuri la granița dintre Mexic și Statele Unite, iar alte sute sunt inca pe drum, in timp ce președintele american Donald Trump a trimis mii de militari pentru a apara frontiera, relateaza AFP.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca spera la cooperarea cu noul Congres pentru a obtine finantare pentru construirea zidului de la granita cu Mexic.Anuntul a fost facut de catre acesta miercuri, 7 noiembrie, curent.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani, relateaza site-ul publicatiei New York Times si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza agerpres.ro.