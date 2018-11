Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump nu se va intalni cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman in cadrul summitul liderilor G20, a informat marți Casa Alba, relateaza site-ul de știri Politico.eu, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant Sarah Huckabee Sanders a declarat in timpul…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a exclus marti ca printul mostenitor saudit sa fi fost la curent cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca aceasta nu va ameninta relatia "de neclintit" dintre Statele Unite si Arabia Saudita, relateaza AFP. "S-ar putea foarte bine ca printul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, intr-un interviu pentru Fox News, ca nu exclude posibilitatea plecarii lui John Kelly, seful de cabinet de la Casa Alba, adaugand ca se gandește sa schimbe "trei sau patru sau cinci" oficiali, conform Mediafax.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a raspuns omologului sau american, Donald Trump, care l-a atacat pe Twitter, declarand ca el nu are activitati diplomatice prin postari pe Twitter, scrie Politico.

- Uniunea Europeana „lucreaza la toate nivelurile” pentru a evita o escaladare a tensiunilor comerciale cu Statele Unite, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker luni, adaugand ca discutiile cu presedintele american, Donald Trump, „nu au fost distractive”, scrie Politico.Juncker…

- Presedintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul in cazul in care sunt atacati cu pietre de membrii unui grup mare de imigranti latino-americani care se indreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca intentioneaza sa emita o ordonanta executiva prin care sa elimine posibilitatea obtinerii cetateniei americane prin nastere de catre copiii imigrantilor aflati in ilegalitate, informeaza site-ul Axios.com.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca oferta UE de a anula taxele pentru importurile de masini din SUA „nu este destul de buna” pentru ca obiceiurile consumatorilor din Europa sunt sa cumpere masini europene, nu pe cele americane, scrie Politico. Intr-un interviu acordat Bloomberg, Trump…