Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a confirmat joi seara ca Pentagonul analizeaza posibilitatea suplimentarii efectivelor militare în Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax. "Ne gândim în felul urmator: sunt lucruri pe care le putem face pentru a îmbunatati…

- Declaratiile lui Rouhani vin in contextul unei relatii din ce in ce mai tensionate intre Washington si Teheran. Recent, Statele Unite si-au sporit prezenta militara in Orientul Mijlociu ca raspuns la „amenintarile iraniene” la adresa trupelor americane din regiune. Mai mult, Secretarul…

- Oficialii citati au declarat ca nu a fost luata inca o decizie si nu este clar daca Presedintia SUA va aproba acest lucru. Trupele mobilizate in Orientul Mijlociu ar urma sa aiba caracter defensiv, au precizat oficialii americani, sub protectia anonimatului.Secretarul de Stat Mike Pompeo…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a prezentat un plan care prevede trimiterea a 120.000 de militari americani in Orientul Mijlociu in cazul amplificarii tensiunilor cu Iranul, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.In cursul unei reuniuni desfasurate…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…

- Democrati si republicani influenti din Congresul SUA au criticat propunerea presedintelui Donald Trump de reducere a bugetelor pentru diplomatie si ajutor international, considerand-o periculoasa pentru securitatea nationala si anuntand astfel o batalie bugetara cu Casa Alba, transmite Reuters.…