Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump ar trebui sa renunte la strategia de inchidere guvernului in legatura cu finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul si in schimb sa lucreze pentru a mentine functionarea agentiilor federale inainte de Craciun, a declarat liderul democratilor in Senat,…

- Presedintele Donald Trump a avut discutii aprinse in Biroul Oval pe tema zidului antiimigratie de la frontiera cu Mexicul, pe care seful de la Casa Alba insista sa fie ridicat si securizat cat mai repede posibil. Discutiile din Biroul Oval s-au desfasurat pe un ton aprins, intr-o intalnire…

- ....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!— Donald J. Trump…

- Partidul Democrat din Statele Unite a stabilit zeci de teme care ar putea face obiectul unor investigatii ale Camerei Reprezentantilor privind activitatea presedintelui Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com.

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News.

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News. Si proiectii Fox News si ale…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Cetatenii americani voteaza marti pentru alegeri legislative partiale si regionale. In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor. De altfel, Donald Trump s-a implicat activ in campania electorala in speranta…