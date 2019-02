Donald Trump a vorbit in mai multe randuri despre o noua intalnire cu Xi Jinping, iar vizita sa in Vietnam la sfarsitul lui februarie pentru un summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a alimentat speculatiile privind o intrevedere iminenta. Intrebat daca a fost prevazuta o intalnire cu omul forte de la Beijing, Donald Trump a raspuns: 'Nu inca'. Intalnirea va avea loc inainte de 1 martie? 'Nu', a adaugat el, cu prilejul unui scurte discutii cu jurnalistii in Biroul Oval.

Armistițiu de 90 de zile





In cursul ultimei lor intrevederi, la inceputul lui decembrie, la Buenos…