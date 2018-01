Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a calificat vineri drept "fake news" (informatii false - n.r.) informatiile din presa conform carora ar fi vrut anul trecut sa-l concedieze pe procurorul special responsabil cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile din 2016, transmit Reuters si AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut demiterea procurorului special care conduce ancheta privind ingerintele rusesti in alegerile americane, inainte de a da inapoi, scrie joi seara New York Times, preluat de AFP.

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, in luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele Donald Trump a apreciat joi c palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP.”Ei…

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Cunoscut in spatiul public odata cu ascensiunea lui Donald Trump spre Casa Alba, fenomenul „fake news" este o practica veche de cand lumea. Nou este gradul constientizarii de catre public...

- Gest stupid al PSD Targu Jiu, duminica seara, cand zeci de mii de romani protestau in strada. Partidul a sponsorizat distribuirea pe facebook a unei stiri false, in fapt un atac la Tudor Chirila, unul dintre artistii car...

- Twitter continua lupta impotriva propagandei ruse. Reprezentantii retelei de socializare au depistat alte cateva mii de conturi de pe care erau publicate stiri false in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din Statele Unite.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Televiziunea rusa Russia Today a ramas fara acreditare la Președinția franceza, potrivit propriilor afirmatii. Reprezentantii postului au anuntat ca jurnalistilor sai li s-a interzis accesul la Palatul Elysee pentru a doua oara intr-o saptamana.

- Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni discutii intre utilizatorii platformei online, potrivit...

- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Marele manager al filarmonicii bahluieze, dl prof. univ. dr. nea Buj’ Prelipcean, a fericit iar popolul cultural din tirg cu un interviu epocal, prilej cu care a trimbițat inspre norodul becisnic mai multe vești-bomba, mega-kilotonice, așa cum se cuvine unui asemenea maiestru & ințelept șef de trib.…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Donald Trump va fi chemat sa dea explicații in fața procurorului special Robert Mueller, cel care conduce ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Trump are putea doar sa trimita raspunsurile la intrebarile adresate de anchetatori. Președintele Donald Trump va trebui sa…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…

- Presedintele Federației de Lupta Naționala „Voievod”, Nicolae Pascaru, este alaturi atit de echipa NOI.md, cit si de cititorii portalului nostru si vine cu indemnul de a aduce stiri echidistante si in continuare. „Lumea este intr-o continua mișcare, este important ca sa fim la curent cu ceea ce se intimpla…

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Cand stelele, credinta si inimile ajung intr-o rezonanta fermecatoare, inainte de Craciun, se pot intampla si miracole. La Piatra Neamț, pe 22 decembrie seara, miracolul a capatat forma si continut de recital, in egala masura discret si de forta, sustinut de un Nicu Alifantis nespus de racit intr-un…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Alternativa - insoțirea acelor postari de așa-numite, informații alternative, care dau context și care ar putea lamuri utilizatorul asupra veridicitații unor știri. Pana acum, daca aparea sa zicem o știre conspiraționista despre Vladimir Putin sau Donald Trump, utilizatorii o puteau marca…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Donald Trump neaga ca intentioneaza sa-l concedieze pe Robert Mueller, procurorul-sef in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile americane. Simbata, 16 decembrie, un avocat al lui Trump in perioada de tranzitie ca presedinte a declarat ca mii de emailuri au fost obtinute ilegal de catre echipa…

- Intr-o noua masura menita sa contracareze fenomenul Fake News, serviciul Google News nu va mai prelua stiri de pe site-urile care „reprezinta incorect sau ascund identitatea tarii de origine”, cat si de pe site-uri care propaga informatii „directionate la adresa utilizatorilor din alte tari sub false…

- Facebook, cea mai mare rețea de socializare din lume, a anuntat ca procentul conturilor false, incluzand aici atat conturile fictive, cat si conturile duplicate, ar putea fi mai mare decat cel estimat pana acum. In loc de 2 la suta, conturile false reprezinta 3 la suta din totalul conturilor de Facebook.…

- Modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala vor avea "un impact negativ grav asupra independentei justitiei" si vor trece activitatile procurorilor "sub control politic", afirma procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, intr-un interviu acordat postului…

- Digital Shadows a descris apariția unor servicii online care sunt concepute pentru a crea site-uri false, comentarii false și conturi automatizate ("bots") pe rețelele de socializare pentru a promova sau a denigra anumite produse și servicii comerciale.

- Președintele Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase în cursul celor 298 de zile de la învestirea sa în funcție, ceea ce reprezinta în medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat într-un material publicat marți ziarul Washington Post. Într-un…

- Serviciile speciale ruse incearca sa influenteze opinia publica din Olanda pe calea raspandirii unor stiri false, a declarat, marti, vicepremierul olandez, ministrul de interne Kajsa Ollongren, intr-o scrisoare adresata camerei inferioare a Parlamentului olandez, transmite agentia Tass, citata de Rador.…

- O ampla campanie de dezinformare ruseasca a țintit regiunea Catalonia. Acuzatiile vin din partea ministrulului spaniol al Apararii, Maria Dolores de Cospeda, care sustine ca hackerii rusi ar fi raspandit stiri false pentru a alimenta criza din nordul tarii.

- O parte din declarațiile lui Vitalie Proca ar fi false, potrivit Procurorului general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, relateaza Ziarul Național. "O parte din aceste declarații au fost verificate și s-a confirmat ca sunt false. Alte detalii nu putem face publice", a declarat Harunjen.

- "Este vorba de relatari false care au scopul de a dezinforma", a transmis joi agentia oficiala de stiri din Coreea de Nord, KCNA.Surse citate de postul japonez de stiri Asahi au declarat marti ca un tunel s-a prabusit intr-un poligon nuclear nord-coreean dupa cel mai recent test, efectuat…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost audiat, luni, in comisia speciala parlamentara privind alegerile din 2009, unde a povestit ce știe despre noaptea de 5 spre 6 decembrie 2009, intalnirea din casa lui Gabriel Oprea, dar și mai multe momente care au precedat sau succedat ziua alegerilor precum…

- Primele acuzații in cadrul anchetei procurorului special privind presupusa ingerința rusa in campania prezidențiala de anul trecut din Statele Unite au fost aprobate de un mare juriu, transmit sambata agențiile internaționale de presa care citeaza CNN. Canalul de știri nu precizeaza…