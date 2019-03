Donald Trump, mulțumit de procesul care îl lega de Rusia ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut printr-o perioada dificila'', a spus Trump tot vineri, in fata presei, facand aluzie si de aceasta data la faptul ca in opinia sa adevarata tinta in acest proces ar fi fost el si acuzatia de colaborare cu Rusia. Paul Manafort a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare pentru fraude fiscale si bancare. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

