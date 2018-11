Stiri pe aceeasi tema

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- John Abizaid, 67 de ani, este fostul comandant al fortelor americane in Orientul Mijlociu. Acest fost general cu patru stele de origine libaneza vorbeste curent araba si a servit 34 de ani in armata americana. Cand studia la Universitatea din Harvard, a scris un memoriu chiar despre Arabia Saudita.Donald…

- Comunicatul contrazice afirmatiile sauditilor conform carora Khashoggi a fost ucis dupa o lupta in consulat. Declaratia vine dupa vizita procurorului-sef al Arabiei Saudite la Istanbul. Procurorul, Irfan Fidan, a declarat ca discutiile din aceasta saptamana cu omologul sau saudit, Saud…

- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Informația ca Statele Unite se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) a fost confirmata, sambata, de presedintele american. „Rusia a incalcat acordul. Il incalca de multi ani”, a declarat președintele Trump sambata, la Elko, in Nevada, unde a participat la un miting. „Iar noi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…