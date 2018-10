Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situația dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din "cele mai proaste mușamalizari din istoria mușamalizarilor", informeaza agenția The Associated Press.Liderul american le-a spus reporterilor…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, citat de…

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…