Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP. "Voi fi acolo, voi fi acolo", a declarat Donald Trump primind in Biroul Oval veterani din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca tara sa si Italia vor marca impreuna implinirea a 500 de ani de la moartea pictorului, sculptorului si inventatorului de geniu Leonardo da Vinci, relateaza luni dpa. Emmanuel Macron a declarat duminica pentru postul de televiziune italian RAI ca in timpul…

- Amenintarile rusesti la adresa SUA si a tarilor europene care ar gazdui rachete nucleare americane vin intr-un moment in care la Washington continua investigatiile privind o eventuala implicare ruseasca in favoarea campaniei prezidentiale a lui Donald Trump. In acest context tensionat, pentru a treia…

- Formatia R.E.M. a reusit sa-l determine pe presedintele Donald Trump sa nu mai foloseasca melodia "Everybody Hurts" drept coloana sonora intr-un videoclip in care isi ataca adversarii politici. Inregistrarea a fost retrasa de pe contul oficial de Twitter.Dupa ce a declarat o urgenta nationala…

- Presedintele american Donald Trump a cerut sambata seara Europei sa primeasca inapoi sute de combatanti ai Stat Islamic capturati in Siria, amenintand ca SUA vor fi fortate in caz contrar sa-i elibereze, relateaza dpa. "SUA cer Marii Britanii, Frantei, Germaniei si altor aliati europeni sa…

- Presedintele american Donald Trump a cerut sambata seara Europei sa primeasca inapoi sute de combatanti ai Stat Islamic capturati in Siria, amenintand ca SUA vor fi fortate in caz contrar sa-i elibereze, relateaza dpa. "SUA cer Marii Britanii, Frantei, Germaniei si altor aliati europeni…

- Presedintele american, Donald Trump, urmeaza sa anunte astazi un pachet de 8 miliarde de dolari destinat construirii zidului de la frontiera cu Mexicul, suma ce urmeaza sa fie obtinuta prin declararea starii...

- Presedintele american Donald Trump revendica acum pentru el ceea ce a numit "cel mai prost slogan" al lui Hillary Clinton, relateaza DPA. La un miting de campanie care a avut loc luni la El Paso, in Texas, presedintele a folosit sloganul 'Mai puternici impreuna' ('Stronger Together')…