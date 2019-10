Stiri pe aceeasi tema

- Prioritate in lupta impotriva imigratiei ilegale: Donald Trump a promis miercuri ca va construi un zid in statul american Colorado, relateaza AFP. Problema o constituie faptul ca acest stat din centrul Statelor Unite, situat intre Utah si Kansas, nu se invecineaza cu Mexicul. …

- In SUA, navigatorul genovez este vazut tot mai mult ca intruchipand genocidul amerindienilor, context in care mai multe state, printre care Maine, Vermont, New Mexico si Hawaii, si peste o suta de localitati au preferat sa inlocuiasca traditionala sarbatoare 'Columbus Day' printr-un omagiu adus popoarelor…

- Liderii democrati care desfasoara in Congresul american o ancheta in vederea procedurii de destituire a lui Donald Trump i-au solicitat vicepresedintelui Statelor Unite, Mike Pence, sa le trimita, pana la 15 octombrie, o serie de documente legate de exploziva afacere ucraineana, relateaza AFP.…

- Mexicul solicita in acest document transmis ambasadei americane o partajare mai buna a informatiilor despre ''indivizii'' sau ''organizatiile potentiale care promoveaza 'suprematia albilor' si care i-ar putea pune in pericol'' pe cetatenii mexicani.''Discursurile de incitare la ura nu isi…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Zidul lui Donald Trump de la granita cu Mexicul nu-i va impiedica pe copii sa se joace impreuna. Trei balansoare roz au fost instalate intre grilajul care separa Sunland Park (New Mexico) si Ciudad Juarez. Virginia San Fratello este profesoara de design la Universitatea San Jose, si Ronald Rael, profesor…

- O cifra aruncata oarecum la intamplare ingrozeste societatea romaneasca. Ministrul pentru romanii de pretutindeni a reanalizat datele si a constatat ca jumatate dintre romani traiesc in afara granitelor. Mai exact 9,7 milioane de suflete. Ministrul acestui ciudat minister, nascut din cauze obiective,…