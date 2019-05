Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap.



Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in vedere o atenuare partiala a sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, ca poarta discutii cu presedintele sud-coreean cu privire la "anumite aspecte umanitare" si la posibilitatea de a ajuta Coreea de Nord in plan alimentar, potrivit Agerpres.



Aproape jumatate dintre nord-coreeni…