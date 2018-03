Stiri pe aceeasi tema

- "Am semnat legea" chiar daca aceasta contine "multe lucruri care nu ma multumesc", a declarat Trump, vineri la pranz, la Casa Alba. In cursul diminetii, liderul american a surprins clasa politica amenintand, intr-un tweet, ca-si va folosi dreptul de veto in ceea ce priveste legea adoptata…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, transmite News.ro . Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pune…

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa ii pregateasca in folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica oficiali guvernamentali, potrivit AFP. …

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Pentagonul a confirmat ca la Washington va avea loc o parada militara, asa cum a solicitat presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a cerut luna trecuta o astfel de defilare dupa ce a asistat anul trecut la Paris, la parada militara de Ziua Nationala a Frantei.

- Premierul australian Malcom Turnbull a confirmat sambata ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa. "Si-a luat angajamentul de a avea…

- Dupa mai multe zile de intense speculatii, Trump a semnat, la Casa Alba, documentele controversate care marcheaza o schimbare protectionista clara, noteaza AFP, la 13 luni de la preluarea puterii. Aceste taxe, de 25% pe importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, vor intra in…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP."Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american,…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP. "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american,…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate. Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - in randul fortelor armate ale SUA, relateaza Xinhua si EFE.

- Bombardament-record al armatei americane in Afganistan. Nu mai puțin de 24 de bombe inteligente au fost lansate asupra talibanilor in urma unui atac purtat de celebrul bombardier B-52. Supranumit „Fortareața” datorita dimensiunilor sale și a arsenalului din dotare, bombardierul B-52 are o greutate de…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- O vedeta a emisiunilor americane de reality show, Omarosa Manigault, a afirmat ca lucrurile merg "prost" la Casa Alba, unde a ocupat functia de consilier al lui Donald Trump pana la plecarea ei la sfarsitul lui ianaurie si care participa in prezent la emisiunea "Celebrity Big Brother", relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Tensiunile dintre Donald Trump și mai mulți jucatori din campionatul de fotbal american au izbucnit in urma unor masuri ale poliției fața de reprezentanții populației de culoare din SUA, pe care sportivii le considera abuzive. Aceștia protesteaza fața de aceste masuri, ingenunchind in timpul intonarii…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Trei parlamentare ale Partidului Democrat nu au dat foarte mare atenție discursului președintelui american, Donald Trump. Cat timp liderul de la Casa Alba vorbea, cele treie democrate se jucau pe telefon, verificau rețelele de socializare și, respectiv, se jucau pe telefonul mobil.

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Trump doreste ca orice acord privind migratia sa includa finantarea ridicarii unui zid la frontiera cu Mexicul si inasprirea restrictiilor in materie de imigratie."Avem ceva in comun - vrem sa rezolvam aceasta situatie. Avem nevoie de acel zid. As fi vrut sa nu-l construim, dar avem nevoie…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…