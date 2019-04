Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea de pace ce ar urma sa fie avansata de catre presedintele american Donald Trump ar cuprinde stimulente economice importante pentru palestinieni, dar ea esueaza in ceea ce priveste obiectivul de a le oferi un stat al lor, informeaza luni publicatia israeliana Times of Israel, citand editia…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si presedintele USR, Dan Barna, au prezentat joi oferta Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, printre obiective numarandu-se crearea unui mecanism aplicabil in toate statele membre de monitorizare a derapajelor fata de statul de drept, dupa modelul…

- In contextul international si regional atat de tensionat de acum, cei doi sefi de stat au scris o autentica pagina de istorie care se vrea sa fie o chemare, un avertisment si o incercare de deschidere a unei porti de dialog de mare insemnatate.

- Senatorii juristi au respins marti doua initiative semnate de parlamentari USR, PNL, UDMR si ALDE privind parteneriatul civil intre persoanele de acesai text, pe motiv ca acestea „nu rezolva nimic” si „nu raspunde niciunei nevoi sociale”.

- Donald Trump a propus mai multi membri ai cluburilor sale de golf in functii diplomatice, aceasta fiind si metoda prin care Adrian Zuckerman, avocat in domeniul imobiliar, a fost propus pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Romania,a dezvaluit publicatia USA Today. Pentru functia…

- Miercuri, 6 februarie 2019, patru parlamentari PNL au depus la Parlament o propunere legislativa de interzicere a tuturor pensiilor speciale. Inițiativa legislativa ii are ca inițiatori pe deputații Cristian Buican și Gigel-Sorinel Știrbu și pe senatorii Romulus Bulacu și Florin Cițu. Demersul liberalilor…

- Secretarul american pentru comerț, miliardarul Wilbur Ross, a stârnit un val de critici dupa ce le-a spus funcționarilor care nu-și mai primesc salariile din cauza blocajului guvernamental ca ar trebui sa ia împrumuturi de la banca. Este ca și cum le-ai spune oamenilor ”daca nu ai…

- Acordul incheiat de Theresa May cu Bruxellesul a obtinut marti doar 202 voturi pentru in Camera Comunelor, comparativ cu 432 de voturi impotriva. Aceasta este cea mai grea infrangere suferita de un lider britanic incepand din anii 1920. Acest vot istoric a lasat Regatul Unit intr-o incertitudine…