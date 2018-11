Stiri pe aceeasi tema

- L`Echo: AG Asigurari va instala o platforma pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor ● Financial Times: Președintele Donald Trump considera "pripite" acuzațiile la adresa saudiților in cazul Khashoggi ● In UE, Tusk cere Marii Britanii sa vina cu "propuneri concrete" pentru a pune capat impasului…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un sprijinul…

Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada 'acum' pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare, scrie agerpres.ro.'Noi protejam tarile din Orientul Mijlociu,…

- Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada 'acum' pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare.

- Razboiul declansat de Rusia in Crimeea a continuat cu o ofensiva la nivel european. Mai multe surse online, precum si surse oficiale au tins sa reclame in ultimii ani ca acolo unde Moscova nu a reusit sa faca razboi la sol (clasic, ca in Georgia, sau hibrid, ca in Crimeea) au fost implementate strategii…

- Razboiul verbal dintre vicepreședintele PSD Gabriela Firea și președintele acestui partid, Liviu Dragnea, s-ar putea transforma intr-un scandal fara precedent pentru aceasta formațiune politica.