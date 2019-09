Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul aminteste in mod pozitiv cele trei intalniri precedente dintre Kim si Trump, la Singapore in 2018, la Hanoi in februarie si, in iunie, in Zona Demilitarizata (DMZ) care separa cele doua Corei.

Aceste evenimente 'au fost ocazii istorice' care au permis celor doi lideri sa isi 'exprime vointa…