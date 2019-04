Stiri pe aceeasi tema

- "Ar trebui sa ingenuncheze in fata mea si sa ma implore sa-i iert, acestia sunt adevarati inamici ai poporului", a scris presedintele american Donald Trump intr-o postare pe Twitter, de o agresivitate neobisnuita, vizandu-i pe ziaristii de la New York Times, potrivit France Presse. Atacurile vitriolante…

- Atacurile cu vitriol ale lui Trump vizand presa nu au nimic nou. Insa s-au inmultit si au devenit tot mai feroce in ultimele saptamani. Mitingul sau de campanie de sambata seara, la Green Bay, in Wisconsin, ar urma, din cate se pare, sa fie ocazia unor atacuri vizand jurnalisti, avand in vedere ca,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ”cu fermitate” atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. ”Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare”, a transmis premierul.

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile din Sri Lanka, soldate cu 138 de morți și peste 400 de raniți."Condamn cu fermitate atacurile infioratoare la adresa oamenilor nevinovati din Sri Lanka in duminica Pastelui. Condoleante tuturor celor care au avut de suferit. Trebuie…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" împotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta îi asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 într-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat miercuri sa evite afrontul asteptat in Congres privind finantarea de urgenta a zidului sau la frontiera mexicana, lansand un apel senatorilor rebeli din Partidul Republican sa stea uniti in spatele lui, relateaza AFP. "Ramaneti uniti", i-a…

- Donald Trump a catalogat ziarul The New York Times (NYT) drept ”inamic al poporului” in urma publicarii unui articol in care este acuzat de amestec in justitie, o expresie catalogata drept ”periculoasa” de catre patronul cotidianului, care a reactionat imediat, relateaza AFP, conform news.ro.”Informatiile…