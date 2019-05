Donald Trump, la un pas de destituire "Le vom putea prezenta americanilor faptele, in urma anchetelor noastre, iar acest lucru ne-ar putea duce la momentul in care o destituire sa fie inevitabila, sau nu. Dar inca nu am ajuns acolo", a declarat Pelosi intr-o conferinta de presa, mentionand ca o destituire "ar fi cu siguranta o sursa de importante divizari pentru tara noastra".



Remarcile sale survin dupa ce miercuri batalia dintre Trump si democrati a cunoscut o noua turnura, liderul de la Casa Alba anuntand vizibil infuriat ca nu va mai colabora cu acestia pana cand nu vor pune capat "anchetelor ipocrite" impotriva sa,



