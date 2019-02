Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti seara, cu prilejul discursului sau privind Starea Uniunii, ca se va intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, la 27 si 28 februarie in Vietnam pentru a continua negocierile privind dezarmarea nucleara a Coreii de Nord, scrie

- Donald Trump a rostit miercuri discursul anual privind Starea Natiunii in care a cerut americanilor „sa aleaga maretia”si sa respinga politicile de „rezistenta” si „razbunare” sustinand ca starea natiunii este „puternica”. Trump a cerut Congresului sa protejeze securitatea granitei cu Mexicul, prin…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi seara ca a stabilit locul summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, programat la sfârsitul lunii februarie, precizând ca detaliile vor fi prezentate saptamâna viitoare, relateaza

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea anunta in curand cand ar putea sa aiba o noua intrevedere cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, potrivit unor oficiali americani, care au precizat ca un nou summit ar putea avea loc in martie sau aprilie, in Vietnam, informeaza The Washington Post.

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi i-a cerut miercuri, intr-o scrisoare, lui Donald Trump sa-si amane marele discurs despre ”starea Uniunii” - prevazut la 29 ianuarie - in care urmeaza sa-si anunte programul anual, din cauza "shutdown"-ului care paralizeaza partial administratia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat sambata o noua plecare din administratia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat, ale carui atributii aveau legatura in special cu parcurile nationale si chestiunile legate de populatia indigena,…

